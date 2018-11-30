В Кремле сожалеют о неудавшейся встрече Путина и Трампа

Москва, , 02:27 — REGNUM Кремль сожалеет об отмене встречи между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что в связи с этим обсуждение лидерами США и России двусторонних и международных вопросов придется отложить на неопределенное время. При этом он отметил, что российский президент готов к проведению переговоров с Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс официально подтвердила отмену встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Буэнос-Айресе.

По ее словам, Трамп принял такое решение после консультаций со своим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео. Ранее Трамп в интервью заявлял, что не спешит отменять встречу, пока не получит от своих советников отчет по украинской провокации в Керченском проливе.

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