Террористы готовят еще одну провокацию с химоружием в Идлибе

Москва, , 02:07 — REGNUM Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планирует еще одну провокацию с использованием химического оружия в сирийской провинции Идлиб, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

По имеющимся данным, террористы доставили около 60 емкостей с неизвестным химическим веществом. Отмечается, что при перевозе емкостей террористов сопровождали некие специалисты-химики из Европы.

Предполагаемая цель химической атаки — город Махарда, в котором население является христианским по вероисповеданию, а также гуманитарный коридор в провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября террористы обстреляли мирные кварталы сирийского Алеппо снарядами с боевым отравляющим веществом, предположительно — хлором. Ранее Россия предупреждала о готовящейся провокации с применением химоружия боевиками, которым доставить отравляющие вещества помогла организация «Белые каски».

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