Военное положение: в Приднестровье следят за действиями Украины

Тирасполь, , 01:46 — REGNUM Власти Приднестровья создали координационный центр по мониторингу и реагированию на возможные изменения обстановки в связи с введением Украиной военного положения в приграничных с ПМР районах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Приднестровья, такое решение было принято на созванном президентом Вадимом Красносельский заседании Совбеза ПМР.

На встрече отмечалось, что в настоящее время ситуация носит стабильный характер. «В Министерстве иностранных дел ПМР внимательно следят за динамикой ситуации и находятся в постоянной координации с посольством Украины в РМ. В случае возможного изменения условий пересечения украинской границы граждане будут незамедлительно проинформированы», — отметили в ведомстве.

Власти ПМР рекомендовали гражданам Приднестровья, направляющимся на Украину, «принимать во внимание действие режима военного положения и с пониманием отнестись к возможным дополнительным проверкам при пересечении границы, соблюдать бдительность и осторожность».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате провокации Украины в Керченском проливе российской стороной задержаны три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». 26 ноября Верховная рада Украины в ответ на действия России в Керченском проливе одобрила идею Петра Порошенко ввести военное положение, ограничив его действие регионами Украины, граничащими с Россией и Приднестровьем.

Власти Молдавии поддержали действия Киева и обвинили Россию в «агрессии» в Керченском проливе.

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