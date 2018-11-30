В ЛНР сообщили о попытке украинской ДРГ проникнуть на территорию республики

Луганск, , 01:36 — REGNUM Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) вооруженных сил Украины подорвалась на минном поле при попытке пробраться на территорию Луганской народной республики, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сообщает Луганский информцентр.

Он сообщил, что в районе 18:15 по московскому времени наблюдательный пост выявил ДРГ численностью 20 человек, пытавшихся подойти к позициям, на которых находились силы Народной милиции ЛНР. Марочко подчеркнул, что луганским военнослужащим не пришлось открывать огонь по диверсантам, так как ДРГ подорвалась на минном поле. В результате взрывов погибли пять украинских военнослужащих, еще восемь получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября представители Народной милиции ЛНР заявили о пяти зафиксированных случаях нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось, что ВСУ из минометов обстреляли населенные пункты Калиновка, Калиново, Сокольники, Марьевка и Фрунзе.

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