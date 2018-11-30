В израильской армии отреагировали на сообщение о сбитом в Сирии самолете

Иерусалим, , 01:19 — REGNUM Сообщение о том, что был сбит израильский самолет над сирийской территорией, не соответствует действительности, сообщили в Армии обороны Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 29 ноября сирийское гостелевидение распространило информацию о том, что ПВО Сирийской арабской армии сбили несколько ракет «воздух-земля» юго-западнее Дамаска.

Высказывалось мнение, что это были израильские ракеты, выпущенные по наземным объектам на окраине Дамаска. По данным некоторых источников, были сбиты четыре ракеты.

Позже в сирийских СМИ появилось сообщение, что в небе над селением Аль-Кисва ПВО Сирии сбили израильский военный самолет.

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