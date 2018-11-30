Румыноунионисты Молдавии идут на выборы за Плахотнюка и Додона

Кишинёв, , 00:59 — REGNUM Несколько молдавских партий, организаций, а также группа общественников, разделяющие идею присоединения Молдавии к Румынии, объявили, что примут участие в намеченных на февраль парламентских выборах в стране в составе единого блока под названием «Евро-унионистская конвенция». Как сообщили на пресс-конференции в Кишиневе представители объединения, в парламенте они намерены защищать интересы проживающих в Молдавии румынских граждан и продвигать идею присоединения к Румынии, передает ИА REGNUM.

В блок уже вошли две небольшие партии — Национал-либеральная партия Виталии Павличенко и Экологическая партия зеленых, которую возглавляет экс-депутат Алеку Реницэ. Инициаторы создания блока, в числе которых — бывший депутат, а ныне политический аналитик Анатолий Цэрану — заявили, что блок остается открытым для присоединения других политических сил, разделяющих эти взгляды.

Парламентские выборы в Молдавии намечены на 24 февраля 2019 года. По всем опросам, у румыноунионистов нет шансов преодолеть шестипроцентный избирательный порог.

Таким образом объединение сторонников присоединения к Румынии станет «спойлером» партий правой оппозиции — партий «Действие и солидарность» и «Достоинство и правда», которых поддерживает значительная часть прорумынкого электората.

Выгодоприобретателем станет стремящаяся удержать власть правящая Демпартия во главе с Владимиром Плахотнюком и помогающая ему в этом Партия социалистов Игоря Додона, строящая свою кампанию на противостоянии «евроунионистам».