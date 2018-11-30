Госдеп США назвал отмену встречи Путина и Трампа «сигналом» для Москвы

Вашингтон, , 00:03 — REGNUM Отмена встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 должна послужить сигналом Москве о недопустимости инцидентов, подобных тем, что имел место в Керченском проливе. Об этом заявил на брифинге 29 ноября официальный представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.

«Агрессия, свидетелем которой мы стали, недопустима. И нами был отправлен сильный сигнал», — сказал Палладино, добавив, что Вашингтон добивается от Москвы возвращения украинских судов и членов их экипажей.

Ранее сегодня Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в Twitter, что решил отказаться от запланированной на 1 декабря встречи с Владимиром Путиным в Аргентине после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе.

Напомним, 25 декабря российские пограничники задержали три украинских военных судна, грубо вторгшихся в территориальные воды РФ и не подчинявшихся законным требованиям российских властей.

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