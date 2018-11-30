Пятница, 30 Ноября 2018 года
00:24:31 МСК

Госдеп США назвал отмену встречи Путина и Трампа «сигналом» для Москвы

Политика

США требуют от России освобождения задержанных украинских моряков

Госдеп США назвал отмену встречи Путина и Трампа «сигналом» для Москвы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Вашингтон, 30 ноября 2018, 00:03 — REGNUM  Отмена встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 должна послужить сигналом Москве о недопустимости инцидентов, подобных тем, что имел место в Керченском проливе. Об этом заявил на брифинге 29 ноября официальный представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.

«Агрессия, свидетелем которой мы стали, недопустима. И нами был отправлен сильный сигнал», — сказал Палладино, добавив, что Вашингтон добивается от Москвы возвращения украинских судов и членов их экипажей.

Ранее сегодня Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в Twitter, что решил отказаться от запланированной на 1 декабря встречи с Владимиром Путиным в Аргентине после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе.

Напомним, 25 декабря российские пограничники задержали три украинских военных судна, грубо вторгшихся в территориальные воды РФ и не подчинявшихся законным требованиям российских властей.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко отреагировал на отмену встречи Путина и Трампа на G20

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить