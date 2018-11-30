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Комиссия по делу Гандзюк впервые провела заседание в Херсоне

Политика

Гандзюк была советницей мэра Херсона

Херсон, Украина, 30 ноября 2018, 00:03 — REGNUM  В Херсоне началось первое заседание следственной комиссии Верховной рады по расследованию сведению о нападении на Екатерину Гандзюк, сообщает 29 ноября «Укринформ».

Согласно сообщению, на заседании выступил глава комиссии Борислав Береза. По его словам, полиция в Херсоне уведомлена о том, что должна предоставлять всю информацию комиссии. Отмечается, что комиссия будет проверять, профессионально ли проводилось следствие. Также на заседании была открытая и закрытая часть.

Напомним, 31 июля на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали неизвестные, облив ее кислотой. Женщина умерла 4 ноября, следствие ведется по статье «заказное убийство».

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Политическая жизнь Украины
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