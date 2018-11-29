Сирийские средства ПВО сбили юго-западнее Дамаска несколько ракет

Дамаск, , 23:55 — REGNUM Сирийские подразделения ПВО сбили юго-западнее Дамаска несколько ракет «воздух-поверхность», сообщает 29 ноября государственное телевидение Сирии.

По информации сирийских СМИ, ракеты были перехвачены и уничтожены над юго-западным пригородом сирийской столицы под названием аль-Кисва.

По мнению сирийской стороны, ракеты были выпущены самолетами ВВС Израиля по наземным объектам на окраине Дамаска, подконтрольным иранским формированиям.

Официальных подтверждений и подробностей инцидента пока не сообщалось.

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