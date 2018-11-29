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Дмитрий Медведев 6 декабря подведёт итоги года в интервью пяти телеканалам

Политика

Глава правительства в прямом эфире ответит на вопросы журналистов

Дмитрий Медведев 6 декабря подведёт итоги года в интервью пяти телеканалам
Иллюстрация: Government.ru
Дмитрий Медведев

Москва, 29 ноября 2018, 23:22 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев 6 декабря даст ежегодное итоговое интервью российским телеканалам, сообщает пресс-служба правительста.

Как ожидается, премьер ответит на вопросы ведущих информационно-аналитических программ в прямом эфире.

«В ходе интервью Дмитрий Медведев подведёт итоги работы правительства в текущем году и расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом министров», — говорится в сообщении.

Передача «Разговор с Дмитрием Медведевым» выйдет в эфир в 12:00 на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», РБК и Russia Today.

Федеральные каналы будут представлять Пётр Толстой («Первый канал»), Сергей Брилёв («Россия 1»), Ирада Зейналова (НТВ) и Илья Доронов (РБК). Пятым участником станет лауреат премии «ТЭФИ-Регион» в номинации «Интервьюер» Ирита Минина — автор программы «Лично знаком» на телеканале «Томское время».

Как пояснили в пресс-службе, с текущего год пятый участник программы будет определяться на принципах ротации региональных телеканалов.

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Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым»
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