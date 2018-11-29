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Резко возросла напряженность в сирийском городе Алеппо

Политика

Сирийская арабская армия, скорее всего, проинформирует российские войска о своих намерениях начать новую военную операцию в данном районе

Резко возросла напряженность в сирийском городе Алеппо
Иллюстрация: Минобороны России
Алеппо

Дамаск, 29 ноября 2018, 22:51 — REGNUM  Новостной ресурс Al-Masdar News сообщает о том, что напряженность внутри провинции Алеппо достигла годичного максимума. Джихадисты за последнее время провели серию атак на позиции Сирийской арабской армии. Это вынудило Дамаск перебросить в этот район дополнительные подкрепления.

Очередное обострение обстановки произошло 28 ноября. Боевики выпустили несколько снарядов по позициям сирийских военных на юго-западе провинции Алеппо. Затем исламисты обстреляли район самого города Алеппо под названием Новое Алеппо.

Сирийская армия ответила шквалом артиллерийского огня по позициям боевиков. Далее завязался ожесточенный обмен ударами, который продолжался в течение определенного периода ночи с 28 на 29 ноября.

Ранее Сирийская арабская армия предупреждала джихадистов, что начнет крупную военную операцию, если не покинут квартал Ассоциации аль-Захра, который находится в северо-западной части города Алеппо. Однако исламисты отказались покинуть данную местность и продолжили свои нападения на сирийских военных.

Местные наблюдатели предполагают, что в связи с продолжающимися атаками джихадистских групп на Алеппо Сирийская арабская армия, скорее всего, проинформирует российские войска о своих намерениях начать новую военную операцию в данном районе.

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Война в Сирии
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