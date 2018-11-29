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Порошенко отреагировал на отмену встречи Путина и Трампа на G20

Политика

Президент США отказался от встречи с Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе

Порошенко отреагировал на отмену встречи Путина и Трампа на G20
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 29 ноября 2018, 22:43 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко с подобострастием прокомментировал публикацию американского лидера Дональда Трампа в Twitter, в которой тот сообщил о своём решении отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20.

Украинский президент в своём микроблоге ретвитнул запись главы Белого дома и сопроводил её комментарием на английском языке:

«Вот так поступают великие лидеры!»

Следует отметить, что в ответ на это многие пользователи указали Порошенко, что великие лидеры «не отступают перед вызовами, просто отменяя встречи», и «готовы решать проблемы».

https://twitter.com/poroshenko/status/1068206664690663424

Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп сообщил, что решил отменить запланированные на 1 декабря переговоры с Владимиром Путиным из-за ситуации с задержанием украинских военных судов в Керченском проливе.

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