Порошенко отреагировал на отмену встречи Путина и Трампа на G20

Киев, , 22:43 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко с подобострастием прокомментировал публикацию американского лидера Дональда Трампа в Twitter, в которой тот сообщил о своём решении отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20.

Украинский президент в своём микроблоге ретвитнул запись главы Белого дома и сопроводил её комментарием на английском языке:

«Вот так поступают великие лидеры!»

Следует отметить, что в ответ на это многие пользователи указали Порошенко, что великие лидеры «не отступают перед вызовами, просто отменяя встречи», и «готовы решать проблемы».

https://twitter.com/poroshenko/status/1068206664690663424

Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп сообщил, что решил отменить запланированные на 1 декабря переговоры с Владимиром Путиным из-за ситуации с задержанием украинских военных судов в Керченском проливе.

Читайте также: Трамп через Twitter сообщил об отмене встречи с Путиным

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме не знают, кому будет хуже из-за отмены Трампом встречи с Путиным

Читайте развитие сюжета: Госдеп США назвал отмену встречи Путина и Трампа «сигналом» для Москвы