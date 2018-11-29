Япония будет проводить модернизацию своих авианосцев

Токио, , 22:33 — REGNUM Япония запланировала провести модернизацию стоящих на вооружении вертолетоносцев класса «Идзумо». В ходе модернизации они должны стать полноценными авианосцами.

«Идзумо» относится к новейшему классу вертолетоносцев ВМС Японии. От своих предшественников авианосцев класса «Хюга» они отличаются большими размерами. Один «Идзумо» может нести на борту двадцать восемь летательных аппаратов.

Конструкторы называют самой сложной задачей модернизации этих кораблей монтаж на палубу покрытия, позволяющего выдерживать высокие температуры, которые создают двигатели самолетов с вертикальным взлетом.

Необходимость модернизации вызвана желанием разместить на авианосцах класса «Идзумо» версию истребителя пятого поколения F-35 с вертикальным взлетом и короткой посадкой, она носит название F-35B. Недавно в прессе появилась информация о том, что Япония дополнительно закупит 100 истребителей F-35, среди них будет обычная версия самолета F-35A и версия с вертикальным взлетом и посадкой F-35B.

Общая стоимость контракта по поставке 100 американских истребителей F-35 составляет около 1 триллиона иен. До этого Япония заказала 42 боевых машины F-35A.