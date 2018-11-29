Пентагон отмечает особую геостратегическую значимость Турции

Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Турецкое агентство «Анадолу» получило доступ к докладу, который был передан министерством обороны США в Конгресс 15 ноября 2018 года. Доклад посвящен Турции.

«Анадолу» приводит ряд выдержек из этого документа. Пентагоном отмечается особая геостратегическая значимость Турции для юго-восточного фланга НАТО. Военное ведомство США также считает, что интересы Турции и США в регионе совпадают.

В документе подчеркивается, что ВС Турции являются вторыми по численности в Североатлантическом альянсе, и Анкара готова действовать в интересах НАТО. Две тысячи американских военных размещены на территории Турции.

Турецкие радиолокационные системы и ВВС задействованы в работе Европейского командования ВС США. Кроме этого, они же участвуют во многих операциях Центрального командования ВС США в Сирии и Ираке.

Анкара собирается довести расходы на оборону до двух процентов от ВВП к 2024 году. По мнению Пентагона, Турция — ключевой игрок по вопросам сдерживания «государств-варваров», а также участвует в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими террористическими организациями.

По мнению авторов доклада, напряженность Вашингтона и Анкары создают два фактора: невыдача Турции Фетуллаха Гюлена, лидера террористического течения «Параллельное государство», и сотрудничество США с организациями YPG/PKK в Сирии, которые Турция относит к террористическим.