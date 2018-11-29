В Госдуме не знают, кому будет хуже из-за отмены Трампом встречи с Путиным

Москва, , 22:13 — REGNUM Отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путинным — это очередная твиттерная антидипломатия, такой своеобразный пиар-ход, наверняка продавленный оппонентами России внутри США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Я ожидал, что все-таки встреча состоится хотя бы в усеченном по времени формате. Но это собственное решение Трампа, которое идет полностью в русле антироссийской политики. И, очевидно, что именно на него была нацелена провокация в Керченском заливе, равно как на зачистку предвыборного поля для президента Украины Порошенко», — отметил Слуцкий.

Парламентарий считает отмену встречу двух президентов досадным событием, так как встреча могла бы быть очень полезной.

«Второй раз подряд лидеры России и США встретятся на одной международной площадке, но опять не смогут провести двусторонние переговоры. Но тем не менее не стоит расстраиваться. Возможно, некий компромисс будет найден», — рассуждает он.

При этом депутат указал на то, что Россия — «страна самодостаточная».

«Если встречи не будет, ещё неизвестно, кому от этого станет хуже», — заключил Слуцкий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет официальной информации об отмене встречи.

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