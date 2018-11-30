Чиновники в голом: как власть саморазоблачается и почему всё может рухнуть

Платон Беседин, , 07:57 — REGNUM

У телеведущего Сергея Брилёва — того самого, что аки один из Атлантов держит на плечах и языке свод агитпропа — нашли британское гражданство. Как так? Ведь Британия с цирковыми скрипалями (имя нарицательное) заявлена в информационной повестке едва ли не как наш главный оппонент и недруг. Да, Альбион туманен, но угроза, как нас-то уверяют, идущая оттуда, вполне конкретна.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел в британском гражданстве ничего страшного, отметив, что Брилёв не состоит на госслужбе, и заявив, что телеведущий не раз доказывал, что является «абсолютным патриотом», и в данном контексте наличие гражданства другой страны «не является здесь чем-то ущербным». Всё так — да не так. Потому что, действительно, наличие иного гражданства — британского или какого-либо ещё — на самом деле, не является чем-то ущербным, аморальным или противозаконным. Фокус в другом.

Как пела симпатичная петербургская группа «Кирпичи»: «Слушай, кому ты веришь?» И правда — кому? Ведь имя Брилёвым легион. Да, Сергей не является государственным служащим, но это не мешает ему с утра до вечера рассказывать о страшной западной угрозе. Она вот-вот всех нас прикончит. Однако все, кто занимаются подобным (не один же Брилёв, верно?), не только не стесняются иметь гражданство воплощённой геенны огненной, но и скупать там недвижимость, делать инвестиции. Согласитесь, в этом есть геркулесова доля вельзевулова лицемерия.

Да, Брилёв не чиновник, не госслужащий (хотя с этим бы я поспорил, учитывая, сколь усердно он трудится), но разве мы не знаем людей от российской власти, у которых дети учатся в той же Британии, у которых там дома и бизнесы (у Брилёва, кстати, жильё тоже имеется)? Знаем прекрасно. Британия в данном контексте — вообще излюбленное место у наших власть имущих. В тылу врага? Ну-ну.

Проблема — её видимый пласт — заключается именно в том, что элиты — эти уродливые элои — втюхивают морлокам, биомассам, что жить хорошо исключительно в России, а там, на Западе — убойная вариация «На дне». Не ходите, детки, в Африку, Британию гулять. Но на что рассчитано это дешёвое враньё? Тут ведь проблема не только в том, что враньё, но и в том, что оно дешёвое, топорное. Кто ему поверит? Наоборот, оно только разозлит народ. Небожья роса в глаза уже не работает.

А вод за видимым пластом — айсберг. И тут стоит обратить внимание на словосочетание, произнесённое Дмитрием Песковым, — «абсолютный патриот». Это кто, простите? Как его идентифицировать? По тому, что он приносил клятву королеве Британии? По тому, что зарабатывает в России, но жить хочет там? Дело же ведь не сугубо в Брилёве, повторяю.

Всё чуть сложнее и трагикомичнее. Многие из тех, кто отвечают за идеологию сегодня, не просто лицемерят и врут — нет, они реально видят патриотизм вот таким: скатывающимся к нападкам в адрес другого, к бравурному лубку, к сочетанию рассказов о российском величии и жутких историй о том, какое народ — быдло (разве не эту установку дают передачки в духе «Пусть говорят» или «Мужского/женского?). Но народ — не быдло, нет, и большая ошибка так считать. Русский народ всё понимает, но он, как мы помним, насколько талантлив, настолько и терпелив.

Однако терпение его не безгранично. Разве мы не убедились в этом в 1917 и 1991 годах? Бунт был страшен и беспощаден, потому что выходила ярость, копившаяся десятилетиями. Счастья это не принесло, но фурункул вышел. Беда, правда, в том, что образовался новый.

И то, что происходит сейчас в смысловом пространстве, к сожалению, напоминает худшие образцы советского развала. Всё та же странная бравурная риторика, диссонирующая со звенящей пошлостью из другого контента. Василий Розанов, к слову, писал, что «литература бывает пошлой и непошлой — и это весомое разделение». Так вот, если применить данный критерий к нашим медиа, к нашей как бы идеологии, то она всё больше становится пошлой в самом широком и неприятном смысле. Сколько ещё надо, чтобы это понять? Ведь всплеснувшееся понимание не усмирят лазерные установки, закупленные для «Росгвардии».

Да, мы не хотим смуты — они ни к чему не ведут в истории России. Мы не хотим бунтов — это обеспечит летальный исход. Народ по-прежнему ждёт сильной власти. Но сколько ей можно саморазоблачаться? Ведь впечатление такое, будто очередной чиновник открывает рот и озвучивает идеи из коллективного бюрократического бессознательного.

Оксана Глацких: «Государство не просило вас рожать». Наталия Охотникова о рэкетире и убийце Цеповязе, бросившем на костёр живую 9-месячную девочку, а ныне поедающего крабов в колонии: «Он известный предприниматель, легитимный депутат, меценат и потомственный фермер». Наталья Соколова: «Можно прожить на 3,5 тысячи рублей, макарошки всегда стоят одинаково. И так далее, и так далее — парад беспредела от чиновников.

Это похоже на фильм Тода Браунинга «Уродцы», только стали они красивыми, сильными и богатыми — успешными, как принято говорить в новой матрице. И за успехом им не видно, как на самом деле живёт народ. Не слышно, как он взывает о справедливости. Они в принципе не чувствуют, как далеко зашли в безнаказанности и самолюбовании.

Так вот, в один прекрасный момент всё это может рухнуть. К сожалению, вместе с Россией. Помните, как в старой сценке из КВН от «Утомлённых солнцем»: «Кто рухнул в отсеке?» Да, кто рухнул, чтобы в итоге рухнуло всё? Мы знаем ответ — зарвавшиеся господа и дамы, решившие, что они элои среди морлоков. Но, простите, отчего вы тогда столь глупы и наглы? Я знаю ответ, его мне подсказал Отто Вейнингер: «Наглость есть лучшая компенсация отсутствия ума». И мы сразу понимаем, про кого это.

Так что, пожалуйста (заметьте, я прошу вежливо), окститесь. Прекратите эти сеансы массового оголения собственной наглости, замешанной на глупости и алчности. Остановитесь — или остановят вас. И я боюсь, что те, кто постараются возглавить стоп-поход, окажутся — это ясно видно уже сейчас — ничем не лучше вас. Ведь разница между ними и вами, по сути, заключается в том, что они чуть голоднее. Впрочем, стоит ли нам выбирать между Гаргантюа и Пантагрюэлем? Тем более, что в России, похоже, уже не осталось, чем бы могла полакомиться стая хищных ворон, улетающая из вечной русской зимы на Запад. С видом на Тауэрский мост.