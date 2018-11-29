Захарова обвинила Меркель в лицемерии после слов об антироссийских санкциях

Москва, , 22:00 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая утверждает, что Берлин в вопросе антироссийских санкций придерживается принципов. Соответствующее сообщение Захарова опубликовала сегодня, 29 ноября,. на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что Меркель на открытии германо-украинского экономического форума заявила, что антироссийские санкции не являются самоцелью, но введены они ради принципов.

«Сами по себе ограничительные меры не являются целью как таковой. Однако речь идёт о принципах. С помощью санкций мы можем что-то объяснить», — сказала Меркель.

Также она подчеркнула, что Запад ввел санкции после того, как увидел, что ряд стран, находящихся рядом с Россией якобы не могут развиваться так как они сами хотят.

Однако Захарова напомнила Меркель, что в Германии и Евросоюзе как-то не говорят о принципах, кто речь заходит об отношениях с другими странами.

«Принципы?! У Европы?!! Какие!!!» — пишет официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила Меркель, что её «нещадно прослушивали» американские спецслужбы, но о принципах она тогда не вспоминала.

«А это, как вчера сказал глава МИД Швейцарии, пример «нелегальной разведывательной деятельности», с которой Европа не может мириться. И что? Что было сделано канцлером «из принципа», какие санкции были приняты в отношении Вашингтона, чтобы «что-то» объяснить США? Сколько американских дипломатов выслано?» — задает риторические вопросы Захарова.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила Меркель о Надежде Савченко, которая уже несколько месяцев томится в украинской тюрьме. В свое время, Савченко, которая отбывала наказание в российской тюрьме, была в «принципиальной позиции» Берлина, однако сейчас, когда Савченко находится в застенках киевского режима, никто не спешит отпаивать её «смузи и фрэшами».

«Кто-нибудь в Берлине помнит #FreeSavchenko? Список «принципов» можно продолжать до бесконечности», — пишет Захарова.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель раскрыла смысл антироссийских санкций