Командующий ВМС Украины: морское направление – наиболее уязвимое для нас

Киев, , 22:05 — REGNUM Морское направление — наиболее уязвимое в обороне Украины, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, выступая на второй Международной конференции по вопросам морской безопасности, сообщает 29 ноября «112 Украина».

Напомним, ранее украинские ВМС устроили провокацию в территориальных водах России. Два катера и один буксир пересекли границу России, о чем были немедленно уведомлены. Судна долго не реагировали на предупреждения, а потом попытались покинуть территориальные воды России, хотя пограничники уже запретили им это делать.

В результате украинские судна были обстреляны и отбуксированы. Украина назвала действия российских пограничников «провокацией» и ввела в 10 областях военное положение.

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