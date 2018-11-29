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Командующий ВМС Украины: морское направление – наиболее уязвимое для нас

Политика

Ранее украинские корабли устроили провокацию в Азовском и Черном морях против России

Командующий ВМС Украины: морское направление – наиболее уязвимое для нас
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Sea Breeze

Киев, 29 ноября 2018, 22:05 — REGNUM  Морское направление — наиболее уязвимое в обороне Украины, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, выступая на второй Международной конференции по вопросам морской безопасности, сообщает 29 ноября «112 Украина».

Напомним, ранее украинские ВМС устроили провокацию в территориальных водах России. Два катера и один буксир пересекли границу России, о чем были немедленно уведомлены. Судна долго не реагировали на предупреждения, а потом попытались покинуть территориальные воды России, хотя пограничники уже запретили им это делать.

В результате украинские судна были обстреляны и отбуксированы. Украина назвала действия российских пограничников «провокацией» и ввела в 10 областях военное положение.

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