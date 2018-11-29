Четверг, 29 Ноября 2018 года
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Порошенко пообещал новые ограничения для граждан России

Политика

Вместе с тем президент Украины призвал граждан страны «не скупать в магазинах соль и спички»

Киев, 29 ноября 2018, 21:51 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко планирует введение новых ограничения для граждан России. Об этом украинский президент сообщил 29 ноября в своем аккаунте в Twitter.

По мнению Порошенко, вполне оправданно будет введение ограничений на снятие депозитов, на операции с обменом валют, по пересечению границ, которые хотят осуществить граждане РФ на Украине.

Аналогичных ограничений для граждан Украины Порошенко вводить не намерен, но при этом сопроводил своё сообщение призывом «не бежать в магазины, чтобы скупать спички и соль».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Верховная рада Украины одобрила предложенный Порошенко законопроект о введении в ряде регионов страны военного положения сроком на 30 дней.

С такой инициативой Порошенко выступил сразу же после провокации украинских военных кораблей, грубо нарушивших границу России в Черном море.

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