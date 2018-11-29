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СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков

Политика

Сути дела это не меняет

Киев, 29 ноября 2018, 21:04 — REGNUM  Служба безопасности Украины заявила о якобы «перехвате переговоров российских военных летчиков» во время украинской провокации в Керченском проливе. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает телеканал «112 Украина».

В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России. Подтверждения подлинности этой записи нет.

Однако Киев спешит заявить, что данная запись якобы свидетельствует о том, что российские самолеты обстреляли украинские бронекатера, вторгшиеся в территориальные воды России.

Напомним, что российские пограничники арестовали украинские боевые корабли, которые вероломно вторглись в территориальные воды России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что инициатором провокации в Керченском проливе является президент Украины Петр Порошенко, который решил обострить ситуацию для того, чтобы помешать своим конкурентам на предстоящих президентских выборах.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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