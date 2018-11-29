Против наместника Киево-Печерской лавры возбудили несколько уголовных дел

Киев, , 21:06 — REGNUM Впервые за 30 лет спецкомиссия министерства культуры Украины осуществила проверку Киево-Печерской лавры, заявил 29 ноября наместник лавры митрополит Павел, сообщает пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Митрополит подчеркнул, что ранее минкульт Украины никогда не проверял лавру, а проверка, которая прошла теперь, не похожа на простую перепись раритетов. При этом официально комиссия провела перепись всех раритетов, переданных лавре с 1988 года до 2000-х годов.

Также наместник добавил, что против него возбуждено несколько уголовных дел.

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Напомним, ранее министерство юстиции заявило, что Свято-Успенская Почаевская лавра была передана УПЦ МП «с нарушениями», поэтому лавру отобрали у церкви.