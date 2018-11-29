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Вашингтон не уведомлял Кремль об отмене встречи Путина и Трампа

Политика

Отмена встречи с Трампом освободит Путину пару часов на саммите в Аргентине, заявил Дмитрий Песков

Вашингтон не уведомлял Кремль об отмене встречи Путина и Трампа
Иллюстрация: Kremlin.ru
Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом

Москва, 29 ноября 2018, 20:12 — REGNUM  Кремль не получал от американской стороны официальной информации об отмене встречи президентов России и США Владимира Путин и Дональда Трампа на саммите G20, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем», — приводит его слова «Интерфакс».

Пресс-секретарь уточнил, что Владимир Путин в любом случае направляется в Аргентину и в случае отмены переговоров в его рабочей программе будет «пара дополнительных часов для полезных встреч на полях саммита».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в Twitter, что принял решение отменить намеченную на 1 декабря встречу с Владимиром Путиным после получения доклада по инциденту в Керченском проливе.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп через Twitter сообщил об отмене встречи с Путиным

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