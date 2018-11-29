Регионы Украины в условиях военного положения

Станислав Стремидловский, , 20:14 — REGNUM

В Чернигов приехал президент Украины Петр Порошенко, передает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Его главной целью было представление нового председателя Черниговской областной государственной администрации Александра Мысника. Порошенко подробно объяснил мотивы и последовательность действий украинской власти по введению военного положения на Украине. Президент отметил, что в четыре раза увеличилась численность «вражеских вооруженных сил, которые размещены вдоль границ Украины, включая дальнобойную артиллерию, танки, ударные и разведывательные самолеты». По его словам, «это понятно всему миру, кроме отдельных безответственных представителей украинской оппозиции». Военное положение призвано также усилить защиту побережья Азовского моря для того, чтобы не допустить штурма с моря, а кроме того, «еще есть риски активного подпевания Москве нашими популистами». Порошенко сказал, что будут укреплены и усилены границы Черниговской области, которая граничит со «страной-агрессором».

На Сумщине ждали российских спецназовцев, сообщает «Данкор» (Сумы). Происшествие произошло в Шосткинском районе. В полицию позвонил неизвестный и сообщил о якобы запланированном пересечении спецназовцами «страны-агрессора» государственной границы Украины. На проверку этой информации были подняты все оперативные службы полиции Сумщины и значительные силы и средства смежных правоохранительных органов. «На розыск заявителя были задействованы оперативные работники областного управления полиции и Шосткинского отдела, группы реагирования патрульной полиции Шостки, — рассказывает Алексей Борковец, начальник криминальной полиции Шосткинского отдела полиции. — Через несколько часов личность телефонного заявителя установили. Им оказался 42-летний житель одного из сёл. Мужчина ранее не имел проблем с законом. На момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения». Его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Во время беседы со следователями мужчина не мог внятно объяснить, что толкнуло его на такой бессмысленный поступок. Утверждал, что был пьян и «пересмотрел» телевизор.

Введение военного положения в 10 областях Украины никак не отразится на жизни Житомирской области. Об этом на брифинге сообщил председатель областной государственной администрации Игорь Гундич, рассказывает «Житомир.info» (Житомир). Вместе с тем глава области призвал людей не паниковать, не поддаваться провокациям, не верить слухам, а проверять достоверность на официальных сайтах, поскольку «наша область не попала в 10 областей, в которых вводится военное положение. Подчеркиваю. Я хотел бы успокоить всех жителей Житомирской области о том, что сейчас есть разные инсинуации. К примеру, читаю в Интернете, что по другим областям, где введено военное положение, начинают смс рассылать. Я хотел бы, чтобы население области не велось на эти провокации, не накручивало себя. Не нужно бежать покупать сахар, гречку, запасаться».

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов призвал харьковчан не поддаваться панике и не создавать ажиотаж в городе в связи с введением военного положения, пишет «Вечерний Харьков» (Харьков). Он добавил, что город обеспечен продуктами питания в полном объеме, и перебоев с их поставками нет. Также в штатном режиме продолжают работать международный аэропорт «Харьков», Южный вокзал и городские автостанции, сообщает пресс-служба горсовета.

Еще до принятия Верховной радой Украины решения о введения военного положения в пунктах обмена валюты выкупили доллары и евро, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Спекулянты просили за доллар 30 и более гривен. По мнению президента Ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимира Косюги, долларовая лихорадка искусственная, и вероятность того, что курс «вечнозеленого» вырастет до 35−40 гривен, маловероятна. Если взять во внимание только налично-валютный рынок, то он поднялся. Спекулянты будут пытаться его раскачать, банки будут пытаться его стабилизировать, но интервенции никто проводить не будет. Повышение курса, которое произошло и которое на сегодня еще актуально, может отразиться на ценах продуктов и товаров, которые в себе содержат импортную составляющую, добавил эксперт.

Под руководством председателя областной государственной администрации Константина Брыля состоялось первое после принятия решения о введении военного положения заседание совета обороны области, передает «Индустриалка» (Запорожье). Участвовали все руководители силовых структур. «Не следует включать тумблер паники, — отметил губернатор, комментируя ситуацию в области. — Основная задача введения военного положения — повышение уровня обороноспособности региона, в котором оно введено». Он призвал представителей политических партий и общественных организаций воздержаться от резких высказываний и проведения массовых мероприятий. Во время действия военного положения не планируется мер конфискации автотранспорта и другой собственности, принудительной трудовой повинности, расквартирования личного состава в частном жилье и тому подобное. «Что касается других мероприятий, как, например, введение комендантского часа или ограничения торговли спиртными напитками, то они могут быть введены в действие в случае необходимости и усиления опасности вторжения войск России», — подчеркнул Брыль. Главный запорожский полицейский Сергей Комиссаров высказал уверенность, что будет принят закон о запрете ношения военной формы гражданами, не имеющими отношения к армии, Национальной гвардии и другим воинским формированиям. Создание военной администрации в Запорожской области не планируется.

Винницкая область одной из первых отчиталась о проведении мероприятий, которые предусматривает введенное военное положение, информирует «Реал» (Винница). Как заявил глава областной государственной администрации Валерий Коровий, проводится уточнение мобилизационного резерва и оповещение резервистов первой очереди. Винничина включена в список регионов, где вводится военное положение, по причине наличия 32-километрового участка границы с непризнанной Приднестровской Республикой, где базируется крупный российский контингент. Коровий успокоил критиков военного положения, заверив, что в Винницкой области ограничение прав и свобод гражданского населения не планируется.

А вдруг война? Жители Тернопольщины скупают продукты, пишет «За Збручем» (Тернополь). В магазинах люди стали больше затариваться, говорят представители торговых сетей. Они предполагают, что ажиотаж связан с введением военного положения в части Украины. Тернопольчанка Ольга Барчук говорит, как только услышала о военном положении, сразу начала делать продуктовые запасы: «Боюсь, что цены будут повышаться из-за войны. А также думаю, что может не быть продуктов, которые наиболее необходимы». Ажиотаж может стать причиной повышения цен, отмечают аналитики. Поэтому жителей просят не паниковать. Тем временем в областной государственной администрации уверяют, что причин для паники нет, Тернопольщина достаточно обеспечена разнообразной продукцией. «Оснований для возникновения панических настроений, валютных спекуляций или продовольственных проблем в нашем регионе нет», — подчеркнул глава областной государственной администрации Степан Барна.

Введение военного положения на Украине повлекло бы отмену выборов, что выгодно нынешнему президенту Петру Порошенко. Об этом, рассказывают «Волинські Новини» (Луцк), во время сессии городского совета заявил советник мэра Луцка Игорь Полищук. «Я, как депутат городского совета и руководитель крупнейшей фракции в городском совете, хотел бы… поблагодарить депутатов, которые выступили против введения военного положения в редакции Порошенко, — сказал Полищук. — Ведь его нужно было внедрять раньше, когда сотни украинцев погибали под Волновахой и Иловайском. Вместо этого ввести военное положение хотели за несколько месяцев до выборов. Наш орган местного самоуправления потерял бы полномочия, президент контролировал бы СМИ, мог бы изымать имущество, проводить различные аресты, Украина получила бы информационную блокаду. Мы все понимаем, что происходило бы». Он поблагодарил депутатов Верховной рады, которые добились сокращения срока военного положения, внедрения его только в приграничных областях, а также назначили проведение выборов на 31 марта. «Однако мне непонятна позиция городов, в частности мэра Львова Андрея Садового, который поддержал предложение Порошенко о введении военного положения на всей территории Украины в течение 60 дней и с отменой президентских выборов, — заметил советник мэра Луцка. — Мы понимаем, что Садовый на крючке у президента и критикует его, насколько ему позволяют. Искренне надеюсь, что президент не будет дальше делать циничные попытки, чтобы сорвать президентские выборы».

Когда все только и говорили о вероятности введения военного положения, немало учреждений поспешило отрапортовать о готовности к работе в новых условиях, сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Председатель областной государственной администрации Алексей Муляренко собрал совет обороны области, чтобы, как только Верховная рада объявит военное положение, оперативно провести заседание. Поздно вечером все разошлись. Среди областей, где вводится военное положение, Ровенской не оказалось. Муляренко расценил это как добрый знак. Поэтому заседание совета обороны области, в котором приняли участие военные, правоохранители, силовики и пограничники, перенес на утро, чтобы услышать от силовых структур, насколько они готовы к изменению сценария. Как оказалось, недостаточно. Среди слабых сторон — недостаточно сильная охрана стратегически важных объектов, что отметил начальник полиции охраны полковник Михаил Кононенко: «У нас есть силы и средства, которыми мы можем усилить охрану на уже существующих объектах. Однако более 40 из них недостаточно защищены. С руководителями этих предприятий нужно провести совместное совещание, чтобы поставили им на вид необходимость заключения договоров с полицией об охране». Кроме того, как оказалось, в некоторых районах возникли проблемы с изъятием объектов для местных подразделений бригады территориальной обороны. Есть вопросы и по размещению управления бригады территориальной обороны и 14-го отдельного батальона. И от призыва юноши продолжают уклоняться, что констатировали военные.

Молодые закарпатцы боятся возвращаться домой, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). В интервью одному из венгерских телеканалов они заявили, что они испытывают страх из-за военного положения: «Скорее мы будем работать и жить за границей, так как на Украине может быть война».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в Бонне, назвал «объявление о военном положении в соседней стране» очень «плохой новостью», информирует Mukachevo.net (Мукачево). В то же время он ни словом не обмолвился о «прямой агрессии» со стороны России. Сийярто отметил, что венгерское правительство находится «на постоянной связи» с партией венгров Украины (KMKSZ) относительно последних событий на Украине. А именно введения военного положения. По его словам, Будапешт заинтересован в том, чтобы «в странах, где живет много венгров», преобладал мир. И добавил, что безопасность 150 тысяч венгров на Украине является «чрезвычайно важной».

Глава Генической районной государственной администрации Александр Воробьев заявил, что он готов изъять на время у предпринимателей турбазы вдоль Арабатской Стрелки, чтобы разместить как можно большее количество украинских военных, пишут «НикВести» (Николаев). По словам Воробьева, Россия разместила на территории «оккупированного» Крыма огромное количество техники и живой силы и тем самым продолжает угрожать целостности Украины. Он также поблагодарил президента за введение военного положения в ряде областей страны. Чиновник отметил, что он готов отобрать у предпринимателей их турбазы в районе Арабатской стрелки и разместить там украинских военных: «Ко мне поступил вопрос от руководства страны, сколько я могу разместить здесь на месте военных. Я при журналистах отмечу, что я размещу тут столько военных, сколько будет необходимо для защиты нашей с вами территории и всей Украины. А это 40 километров Арабатской стрелки. Все базы отдыха… Я не буду слушать те слюни и сопли некоторых руководителей учреждений, которые будут говорить, что они уже запечатали помещения на зимний период. Все откроем, а кого-то отправим куда надо и на сколько нужно».

«Новий день» (Херсон) рассказывает о странном особом режиме на предприятиях Херсона: «Государственный концерн «Укроборонпром» на время военного положения ввел особый режим для своих предприятий — в том числе и тех трех, которые расположены в Херсоне. Это центральное конструкторское бюро «Изумруд», завод «Судмаш» и судозавод «Паллада» На них могут, в частности, менять график работы, однако всё это довольно условно, ведь никаких оборонных заказов здесь не выполняют. Скажем, ЦКБ «Изумруд» де-факто прекратило свое существование из-за отсутствия каких-либо прибыльных заказов, и его специалисты в большинстве своем «рассосались» по другим предприятиям. Завод «Судмаш» (бывший цех Херсонского судостроительного завода) производит всё что угодно, но только не оружие и боевую технику — пожарные автовышки, спасательное оборудование, гидроцилиндры, шлюпбалки, иллюминаторы, прочую вспомогательную оснастку на суда. Завод «Паллада», специализирующийся на производстве доков, наладил было выпуск мобильных блокпостов и противотанковых заграждений-ежей из обрезков рельсов. Однако вся эта продукция оказалась невостребованной. Ни до введения военного положения, ни после «Укроборонпром» не размещал здесь заказов на нее. Больше того, директор «Паллады» Валерий Маломан говорит, что до сих пор не получал никаких конкретных указаний от концерна по поводу особого режима на предприятии. Он вроде бы есть, но вместе с тем его нет. Собственно, точно так же и с военным положением — его ввели, но никому войну не объявляли».