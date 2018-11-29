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Киев пообещал участникам провокации в Азовском море денежное вознаграждение

Политика

Вот только увидят ли его украинские военнослужащие – большой вопрос

Киев пообещал участникам провокации в Азовском море денежное вознаграждение
jackmac34
Гривна

Киев, 29 ноября 2018, 20:16 — REGNUM  Всем задержанным в России украинским военнослужащим пообещали по 50 тыс. гривен ($1,77 тыс.), заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 29 ноября УНИАН.

По его словам, представители командования ВМС Украины уже провели встречу с родственниками задержанных в Одессе, где пообещали юридическую поддержку задержанным. Пока что поддержка заключается в том, что Киев жалуется во все международные организации, какие можно: украинский хельсинский союз по правам человека, «Крым-SOS» и другие.

Напомним, украинские военнослужащие во время провокации были задержаны российскими пограничниками в Азовском море. Украинское командование, непосредственно отдавшее команду совершить провокацию, отрицает вину военнослужащих и заявляет, что это «провокация» России.

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