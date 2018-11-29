Задержаны двое боевиков, причастных к гибели псковских десантников в Чечне

Москва, , 19:49 — REGNUM Следственный комитет РФ задержал двоих боевиков, причастных к гибели 84 солдат и офицеров 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне, сообщает 29 ноября Центр общественных связей ФСБ.

Ибрагиму Донашеву и Нажмудину Дудиеву будут предъявлены обвинения по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Подчеркивается, что розыск остальных виновников этого трагического события будет продолжен.

«За причастность к данному преступлению задержаны Нажмудин Дудиев, 1975 года рождения, и Ибрагим Донашев, 1977 года рождения, которые доставлены в орган предварительного следствия», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько участников незаконных вооруженных формирований, участвовавших в бою против 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в горах Чечни были приговорены к различным срокам заключения, вплоть до пожизненного.

Напомним, 29 февраля 2000 года на территории Чеченской республики РФ большое количество боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба пытались прорваться из окружения через позиции 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт на высоте 776.

Бой длился до утра 1 марта. В бою погибли 84 солдата и офицера из 90 военнослужащих 6-й роты, четверо получили ранения. Были уничтожены несколько сот прорывавшихся из окружения боевиков.

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