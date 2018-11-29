Правительство Киргизии хочет получать больше денег от «Кумтора»

Бишкек, , 19:34 — REGNUM Правительство Киргизии намерено в очередной раз пересмотреть условия соглашения с канадской компанией «Centerra Gold Inc» по проекту разработки «Кумтора» — крупнейшего золоторудного месторождения страны. Об этом на заседании парламента заявил премьер-министра Мухаммедкалый Абылгазиев, пишет «Tazabek».

По словам высокопоставленного чиновника, прежний договор по «Кумтору» не устраивает нынешний кабинет министров. Правительство будет настаивать на еще одном увеличении экологических выплат, социальных отчислений и дивидендов киргизской стороны.

«Мы не согласны на прежнее соглашение. Мы по тому стратегическому соглашению считаем, что в нем не защищены хорошо наши интересы. Мы говорим, что оно должно быть усилено. Открыто говоря, мы требуем выплатить больше средств по вопросу экологии, по вопросу социальному сотрудничеству», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что 11 сентября 2017 года правительство Киргизии, на тот момент возглавляемое премьер-министром Сапаром Исаковым, подписало с «Centerra Gold Inc» соглашение по охране окружающей среды и развитию инвестиций.

В соответствии с тем договором, канадский инвестор увеличил суммы ежегодных экологических выплат с $310 тысяч до $3 млн (с 21 млн до 201 млн рублей) и отчислений в фонд по рекультивации «Кумтора» до $6 млн (401 млн рублей). Также горнорудная компания предоставила $50 млн (3,34 млрд рублей) для фонда развития природы и еще $10 млн (669,4 млн рублей) для фонда развития онкологической службы.