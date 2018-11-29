«НАТО рассмотрит на саммите ввод кораблей в Азовское море» — эксперт

Киев, , 19:30 — REGNUM «НАТО могло принять решение о вводе группировки своих кораблей в акваторию Азовского моря ещё несколько месяцев назад». Об этом 29 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил генерал-майор запаса ВСУ, бывший военный представитель миссии Украины при НАТО, глава общественного совета при министерстве обороны Украины Петр Гаращук.

Он сообщил, что решение о вводе группировки кораблей НАТО в акваторию Азовского моря принимается на саммите НАТО, а также на заседании Североатлантического совета на уровне послов или международным военным штабом НАТО.

«Возможно, решения уже есть, но они бы уже были анонсированы. Украина как партнер НАТО не допущена к секретным документам и решениям, которые принимают соответствующие институции НАТО… В самом НАТО нет кораблей, нет военных формирований. Корабли могут быть сформированы от стран-членов НАТО. Тогда это будет какая-то группировка. Но под это выделяются деньги. Там довольно сложные процедуры, такие мероприятия планируются за несколько месяцев», — напомнил Гаращук.

Он также сообщил, что 5−6 декабря в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

«Туда пригласили нашего министра иностранных дел. Конечно, среди вопросов рассмотрят ситуацию с безопасностью в Азовском море после того инцидента, который случился пару дней назад. Один важный момент — будет заседать формат Украина-Грузия-НАТО… Но разрешит ли его провести Венгрия?» — подытожил Гаращук.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море в связи с «агрессией России».

«Германия — один из ближайших союзников, и мы надеемся, что государства НАТО готовы направить корабли к Азовскому морю, чтобы поддержать Украину и усилить безопасность», — отметил Порошенко.

Напомним, ранее в Кремле отреагировали на заявление Порошенко. Так, на вопрос журналистов, какая будет реакции России на обращение Порошенко к НАТО, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил: «Негативная».