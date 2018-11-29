«Оппоблок» обвинил власти Украины в попытке государственного переворота

Киев, , 19:22 — REGNUM «Все международные корпорации, которые поставляли товар на Украину с отсрочкой платежа, уже перешли на предоплату. Из страны начался отток валюты». Об этом 29 ноября в эфире телеканала «Украина» заявил депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул, комментируя последствия ввода венного положения.

«Доллар уже подскочил, гривна упала, иностранные и украинские инвесторы сегодня в страхе смотрят на Украину. У нас кроме проблем тотальной коррупции, добавилось еще и непонятное военное положение с более непонятными последствиями. В стране власть работает в ручном режиме… Все международные корпорации, которые поставляли товар в нашу страну с отсрочкой платежа уже перешли на предоплату. Уже сообщили: давайте предоплату, тогда мы будим что-то поставлять. Те, кто хотел поставлять технику в лизинг, а её много поставлялось в лизинг, уже отказались… Нет входа валюты в страну, наоборот есть вывод», — рассказал Вилкул.

Он считает, что власти Украины используют военное положение, чтобы осуществить государственный переворот.

«Наша власть должна в первую очередь заниматься освобождением моряков, которые находятся в плену, а не пользуясь ситуацией пытаться провести практически государственный переворот… В 2014 году ситуация была гораздо хуже. За эти четыре года был и Крым, и Иловайск, и Дебальцево. И больше 10 тысяч человек погибло. Почему власть тогда не вводила военное положение? Потому что тогда был рейтинг 55%, а сейчас — 5%. Буквально за четыре месяца до выборов», — рассказал Вилкул.

Он считает, что Киев не хочет вести прямые переговоры с Кремлем.

«Вводом военного положения отменяются выборы, ограничиваются права и свободы на всей территории страны и тогда война приходит практически в каждый дом, это то, что пытался сделать наш руководитель. Это точно не тот путь, который необходим Украине. Все понимают, что Украине нужен путь прямых переговоров и мира… Да, с Америкой, с Европой и прямые переговоры с Российской Федерацией, которые не ведет никто. Сейчас над было выходить на прямые переговоры, пользуясь двусторонними договорами о правовой помощи, необходимо решать конкретные вопросы. Сейчас никто не хочет вести прямые переговоры», — подытожил Вилкул.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков подтвердил информацию, что после инцидента в Азовском море Киев запросил телефонные переговоры президента Украины Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, решение о телефонных переговорах главы государства принимается с учетом нескольких факторов, в числе которых график президента и цели предстоящей беседы. Ушаков отметил, что запрос со стороны Киева действительно был, но самого разговора не было.

Напомним, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, правовой режим которого распространен на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую).

По словам президента Порошенко, военное положение будет применяться только в случае «сухопутной агрессии со стороны России».