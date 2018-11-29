Европарламент в резолюции призвал пять стран ЕС признать Косово

Брюссель, , 18:59 — REGNUM Европейский парламент на заседании 29 ноября принял резолюцию по косовскому вопросу, в которой содержится призыв к пяти странам Европейского союза, не признающим одностороннее отделение Косово от Сербии, изменить свою позицию. Как сообщает пресс-служба Европарламента, документ поддерали 393 депутата, 139 голосовали «против» и 71 воздержался.

«Пять государств — членов Евросоюза ещё не признали Косово. Им предлагается сделать это, так как это облегчило бы отношения между Косово и соседней Сербией», — говорится в тексте документе.

Депутаты Европарламента также приветствовали законодательные изменений, принятые в Косово в рамках «европейской программы реформ», но при этом выразили обеспокоенность «отсутствием межпартийного консенсуса и сохраняющейся политической поляризацией, которая продолжает негативно сказываться на пути к устойчивой реформе».

В резолюции констатируются «недостаточное финансирование судебной системы Косово, широкое распространение коррупции, элементы вмешательства государства и ненадлежащего политического влияния» и другие проблемы в сфере правосудия. Несмотря на это, европарламентарии высказались в поддержку либерализации визового режима между Косово и Европейским союзом.

В принятой на этом же заседании резолюции по Сербии также отмечается, что «любое будущее соглашение между Сербией и Косово будет приемлемым только в том случае, если оно будет взаимно согласовано и будет учитывать общую стабильность в регионе и международное право».

«Принимая к сведению недавние дискуссии о возможном обмене территориями между Сербией и Косово, депутаты Европарламента подчеркивают, что этнически однородные государства не должны быть целью в регионе», — говорится также в документе.

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово около ста государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета Безопасности — Россия и Китай.

Кроме этого, Косово отказываются признавать пять стран Европейского союза: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Наиболее категоричную позицию в данном вопросе в последнее время заняла Испания, где в октябре 2017 года состоялся референдум по вопросу о независимости Каталонии.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС

Читайте ранее в этом сюжете: Европарламент принял резолюцию об отношениях Сербии и России