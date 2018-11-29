Канада ввела санкции против 17 саудовцев, причастных к убийству Хашогги

Оттава, , 18:57 — REGNUM Власти Канады ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, которых считают причастными к убийству журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 29 ноября пресс-служба МИД Канады.

По официальной формулировке, санкции вводятся «против 17 граждан Саудовской Аравии, связанных с убийством Джамаля Хашогги».

Напомним, в ходе расследования этого инцидента в Саудовской Аравии задержали 21 подозреваемого в причастности к убийству Хашогги.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист и обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги бесследно исчез на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти заявляют, что он был убит и расчленен для сокрытия следов преступления.

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