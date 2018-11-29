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Демократия нуждается в расследовании «русского вмешательства» — сенатор США

Политика

Много работы у Мюллера

Демократия нуждается в расследовании «русского вмешательства» — сенатор США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Русский след

Вашингтон, 29 ноября 2018, 19:00 — REGNUM  У спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование «российского вмешательства» в американские выборы — 2016, еще много работы, считает конгрессмен Джордж Баттерфилд, комментируя риторический вопрос Дональда Трампа о том, видел ли кто-нибудь другое такое расследование, столь же активно ищущее преступление.

«Очевидно, что у специального прокурора Роберта Мюллера есть еще много работы впереди. В интересах нашей демократии его расследование должно быть доведено до завершения, и Конгресс должен принять срочные меры, чтобы убедиться, что расследование спецппрокурора продвигается без прерываний и помех».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что у президента США Дональда Трампа не имеется планов увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование по так называемому российскому вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. По ее словам, если бы Трамп хотел добиться отставки Мюллера, он бы сделал это гораздо раньше.

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