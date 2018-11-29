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ООН: Санкции Запада против Сирии пора пересматривать

Политика

Политика санкций так ни к чему и не привела

Нью-Йорк, США, 29 ноября 2018, 18:53 — REGNUM  Помощник спецпосланника Организации Объединённых Наций по Сирийской Арабской Республике Ян Эгеланн заявил, что санкции стран Запада против Сирии необходимо изменить таким образом, чтобы они не вредили мирным гражданам и тем сирийцам, которые захотят вернуться на родину. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает телеканал RT.

«Любые санкции, которые ударяют по мирным гражданам, неправильны…», — сказал Эгеланн.

При этом он не уверен, что все санкции с Сирии должны быть сняты, но их точно нужно постоянно изучать и изменять, чтобы не дать им навредить мирным гражданам, в том числе тем, кто может захотеть в ближайшее время вернуться в Сирию как беженцы из других стран.

Он также подчеркнул, что вопрос снятия западных санкций с Сирии неоднократно затрагивался в ходе многочисленных обсуждений целевой группой по гуманитарным вопросам.

Напомним, что Запад ввел санкции против Сирии сразу после того, как в этой стране начался внутренний конфликт, переросший затем в войну с терроризмом.

Санкции против Сирии включают нефтяное эмбарго, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, находящихся в других странах. Кроме того, введены экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использовать для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи.

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Война в Сирии
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