США смогут обойти право вето любого оппонента?

Вашингтон, , 07:22 — REGNUM В своем нынешнем виде ООН до сих пор является препятствием, не позволяющим Англии и США безудержно использовать подлог как средство международной политики. И вот, похоже, у США возник план обхода этого неудобного момента, чтобы стать в результате тем, кому не помеха любое право вето у любых несогласных. О том, какие шаги предпринимают США в этом направлении, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Организация по запрещению химического оружия до сих пор выполняла при ООН лишь экспертные функции, устанавливая сам факт применения боевых отравляющих веществ. Теперь же ей будет предоставлено право вынесения вердикта с указанием виновных. В сочетании с пакетом поправок «Единство в пользу мира», на основании которого существует возможность преодоления права вето, результат может быть весьма удручающим.

Первый раз «Единство в пользу мира» было ловко применено США в 1950 году для обоснования своего вторжения в Корею. Тогда казуистика позволила Вашингтону оправдать свои действия спекуляциями на формальном поводе, полученном из-за неграмотных действий главного оппонента — СССР. В наше время, когда в США пытаются поставить знак равенства между законным правительством Сирии и международным терроризмом, интерпретируя в нужную для себя сторону заключения ОЗХО, шулерские манипуляции с его решениями могут быть использованы Штатами как оправдание для масштабных силовых действий. Что в этих условиях может противопоставить российская дипломатия?

Читайте статью К «химической» истерии против Москвы всё готово и другие публикации Руслана Хубиева.