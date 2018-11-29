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Гройсман: украинский газопровод «надежнее» «Северного потока — 2»

Политика

Но пользоваться украинской ГТС никто не хочет

Гройсман: украинский газопровод «надежнее» «Северного потока — 2»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Газ на Украине

Киев, 29 ноября 2018, 18:11 — REGNUM  Украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно надежнее и дешевле», чем российский проект «Северный поток — 2», заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 29 ноября УНИАН.

Об этом глава украинского правительства заявил на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Гройсман также поспешил заверить президента, что «Северный поток — 2» — это «часть гибридного оружия РФ», а «правильный» вариант обеспечения европейских стран газом — это использование украинской ГТС.

Напомним, Германия неоднократно заявляла, что не намерена отказываться от российского газопровода. Вместе с этим ФРГ также убеждает Украину, что транзит газа через украинскую ГТС сохранится.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель: ЕС отрегулирует «Северный поток — 2» в пользу Киева

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