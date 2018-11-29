Могерини: миграционный пакт ООН ни к чему не обязывает государства

Рим, , 17:41 — REGNUM Миграционный пакт ООН не налагает каких-либо юридических обязательств на государства, которые присоединятся к нему, заявила в четверг, 29 ноября, верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, передает информагентство Ansa.

Присоединение к пакту является лишь политическим действием, «одним их многих» возможных, отметила Могерини, представляющая в Еврокомиссии Италию. По ее мнению, пакт никак не противоречит национальным интересам государств.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что решение о возможном присоединении к пакту, в котором утверждается «право на миграцию», будет принимать парламент страны.

Вице-премьер и лидер одной из двух правящих партий — «Лиги» Маттео Сальвини категорически опроверг возможность поддержки пакта. Ожидается, что вторая правящая партия — «Движение 5 звезд» в соответствие с коалиционным контрактом правительства также проголосует против.

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