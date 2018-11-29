Меркель раскрыла смысл антироссийских санкций

Берлин, , 17:32 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель на открытии германо-украинского экономического форума в Берлине пояснила, зачем Запад ввел и поддерживает санкции против Российской Федерации. Открытие форума состоялось сегодня, 29 ноября.

Меркель сказала, что Германия поддерживает антироссийские санкции, так как осуждает действия Москвы. При этом санкции для Берлина не являются самоцелью.

«Сами по себе ограничительные меры не являются целью как таковой. Однако речь идёт о принципах. С помощью санкций мы можем что-то объяснить», — сказала глава германского правительства.

Также Меркель пояснила, что антироссийские санкции были введены, так как Западу стало ясно, что вокруг России находится «пояс государств», которые якобы не могли развиваться так, как они хотели.

На всё это «Европа не может закрывать глаза».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Германии и Франции заявили, что не поддерживают усиление антироссийских санкций из-за украинской провокации в Керченском проливе.