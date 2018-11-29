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Ростовский губернатор расставил всех по местам

Политика

Министр промышленности и энергетики Ростовской области и заместитель министра культуры пошли на повышение

Ростовский губернатор расставил всех по местам
arianta
Все на своих местах

Ростов-на-Дону, 29 ноября 2018, 17:05 — REGNUM  Губернатор Ростовской области Василий Голубев произвёл в региональном правительстве очередную рокировку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 29 ноября.

Михаил Тихонов, занимавший пост министра промышленности и энергетики Ростовской области, пошёл на повышение. Согласно указу главы региона, теперь он занимает должность заместителя губернатора, которую ранее освободил Владимир Крупин.

Также на повышение пошла заместитель министра культуры Ростовской области Анна Дмитриева, возглавляющая теперь ведомство.

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Ростовской области назначил на пост советника главы региона молодого уроженца Саратовской области — победителя всероссийского конкурса «Лидеры России» Антона Алексеева. Известно, что у него два высших образования и опыт работы на различных должностях российских и зарубежных компаний, в аппарате заместителя председателя правительства Саратовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: 28-летний «Лидер России» получил пост советника ростовского губернатора

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