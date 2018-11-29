Нацбанк Украины: военное положение не затронет банковскую систему

Киев, , 17:05 — REGNUM Военное положение не повлияет на работу банковской системы Украины, заявили в Национальном банке Украины (НБУ), сообщает 29 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, все банки Украины будут работать в обычном режиме во всех областях. Тем не менее, если понадобятся какие-то дополнительные меры, то НБУ их примет.

Напомним, 25 ноября два украинских катера и один буксир ВМС ВСУ вошли в территориальные воды России. На просьбы российских пограничников остановиться и покинуть российские территориальные воды украинские военнослужащие не реагировали. В итоге российские войска открыли огонь по украинским кораблям и отбуксировали их.

После этого Киев ввел военное положение в 10 областях Украины.

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