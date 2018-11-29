Военное положение вызовет рост антиукраинских настроений в стране — эксперт

Киев, , 16:41 — REGNUM «Введенное на Украине военное положение выглядит как политическая технология. В регионах советы безопасности будут работать на президентские выборы». Об этом 29 ноября в эфире украинского телеканала заявил бывший депутат Верховной рады трех созывов Владимир Зубанов.

«Что такое военное положение? Нужно в каждой области формировать Советы безопасности… То положение, которое введено, выглядит политической технологией, чтобы иметь какие-то дополнительные возможности на президентских выборах. Военные советы будут работать на президентские выборы», — сказал Зубанов.

Эксперт выразил уверенность, что Киев согласовал ввод военного положения с США в связи с предстоящей встречей президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Военное положение введено, чтобы Трамп встретился с Путиным, чтобы Трамп задал Путину интересующие его вопросы… Или вы думаете, что ввод военного положения не согласовали с американцами? Такого быть не может, это наш ключевой союзник», — напомнил Зубанов.

По его словам, Киев хочет усилить в регионах проукраинские настроения, «чтобы люди были готовы идти и отдавать свои жизни».

«Есть вероятность, что можно перегнуть палку, и это будет использоваться в разных фейковых новостях, как сейчас, что к вам придут и заберут транспорт или что ваш сын должен прийти в военкомат, якобы идут такие смс. Сейчас украинской власти важно сохранить и развить проукраинские настроения в тех областях, которые граничат с Россией. Но своими шагами они могут достичь противоположного результата… Если мы хотим кому-то дать отпор, то среди людей должны быть соответствующие настроения, чтобы люди были готовы идти и отдавать свои жизни, а сегодня такого нет», — добавил Зубанов.

При этом он считает, что ввод военного положения может повысить антиукраинские настроения из-за плохой координации работы Киева с региональными властями.

«На местах нет единой скоординированной политики. Каждый делает что хочет. Наделают такого, что у власти не будет ни рейтинга, плюс в этих регионах будут повышаться антиукраинские настроения», — рассказал Зубанов.

Он также прогнозирует, что жители не станут покидать области, в которых введено военное положение, поскольку оно продлится всего 30 дней.

Напомним, 29 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон подтвердил встречу президента Трампа и главы РФ Путина на G20 в Буэнос-Айресе.

Как сообщалось, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, правовой режим которого распространен на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую).

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