Военный эксперт назвал военное положение на Украине формальным

Киев, , 16:36 — REGNUM «Киев ввел формальное военное положение, о его эффективности рано говорить». Об этом 29 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил военный эксперт Святослав Стеценко.

«Это военное положение чисто формальное. На самом деле те меры, которые предусмотрены военным положением, в большинстве не проводятся и даже не оглашены. Что будет, увидим. На сегодня рано говорить, насколько оно будет эффективным», — сказал Стеценко.

Он пояснил, что сегодня Украина защищает себя «гибридным способом».

«Украина должна продемонстрировать свою готовность воевать за свою независимость и территориальную целостность. Тогда, да, и НАТО, и ЕС были бы заинтересованы иметь такого партнера. Украина не защищает Европу от агрессии Московии. Украина даже себя защищает достаточно гибридным способом. Даже господин президент, оглашая ввод правового режима военного положения, заявляет, что мы не будем наступать, мы не будем воевать. Мы это делаем просто так, на всякий случай», — добавил Стеценко.

По его словам, сегодня «США и страны ЕС применили более решительные меры против» России чем Украина. Стеценко считает, что «Украина наоборот за этот и прошлый год увеличила товарооборот» с РФ.

«Когда мы просим от стран НАТО или ЕС усилить давление, применить дополнительные меры — обеспечить военное присутствие, нужно понимать, а что мы им можем предложить взамен? Какая им от этого выгода?» — подытожил Стеценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября президент Украины Петр Порошенко анонсировал начало передислокации войск. По его словам, Кремль хочет «прорубить» сухопутный коридор в Крым.

«Теперь мы будем делать передислокацию войск. Мы будем защищать границу, в том числе границу с Российской Федерацией в Черниговской области. Для чего? Чтобы войска врага не зашли в середину страны. Мы должны защитить каждого украинского гражданина… Если не будет открытой российской агрессии и прорыва, в первую очередь мы должны держать оружие наготове на территории Донецкой, Запорожской областей, вдоль побережья Азовского моря. Для чего? Они хотят объединить оккупированный Крым и оккупированную часть на востоке нашей страны. Но сегодня у нас другая армия, другая объединенная нация и мы это не позволим сделать», — считает Порошенко.

Напомним, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, после того как документ опубликовали в правительственной газете «Урядовый курьер». Военное положение распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую).