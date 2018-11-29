Правительство Белгородчины опровергает слухи о скорой отставке Савченко

Белгород, , 16:36 — REGNUM В правительстве Белгородской области опровергают слухи о том, что губернатор-старожил Евгений Савченко может уйти в отставку. О том, что пост губернатора уже в декабре 2018 года может стать вакантным, 29 ноября сообщил «Комерсантъ».

Первой эту информацию прокомментировала вице-губернатор Ольга Павлова.

«Никаких предпосылок к этому нет. Два дня назад Белгородская область заняла первое место в стране по уровню зрелости проектного управления. Днем ранее она была признана лучшей в России по качеству работы исполнительной власти. При такой оценке работы на федеральном уровне я не очень понимаю, на каком основании идут эти слухи», — заявила заместительница губернатора.

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Ткачёв также считает, что слухи об отставке «ничем не подтверждены», потому что рабочий график Евгения Савченко сформирован на несколько недель вперёд.

Напомним, Евгений Савченко является абсолютным рекордсменом по продолжительности работы на губернаторской должности. Он возглавляет регион с 1993 года, и слухи о том, что он в скором времени может потерять свой пост, возникают регулярно. Однако в 2018 году в отставку были отправлены губернаторы Курской и Липецкой областей — тоже старожилы, хотя и с менее внушительным стажем. На замену им прибыли молодые «технократы».