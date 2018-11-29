Лукашенко готов урегулировать инцидент в Керченском проливе

Минск, , 16:29 — REGNUM Белоруссия находится «совсем рядом» с зоной конфликта «опосредованно, и непосредственно» ощущает на себе последствия этой конфронтации, желая помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом 29 ноября в Минске заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, комментируя события вокруг инцидента в Керченском проливе.

«То, что происходит сегодня в этом регионе — в районе Керченского пролива, — подтверждает, на наш взгляд, актуальность и реалистичность предупреждений, которые неоднократно высказывал глава белорусского государства, относительно того, что мы постепенно сползаем к пропасти большого конфликта. В последний раз об этом говорилось на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности», — сказал Макей.

Министр выразил пожелание «чтобы не было предпринято никаких дальнейших шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе», отметив, что «это способно оказать влияние не только на региональную безопасность, но и на международную безопасность в целом». По его мнению, эмоциональные заявления со стороны неназванных внешних игроков «в конечном итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности».

«Мы всегда говорили о том, и это неоднократно подчеркивал глава белорусского государства, что Беларусь готова внести свой вклад, если это будет приемлемо соответствующим политическим игрокам, в урегулирование ситуации и разрядку той напряженности, которая, к сожалению, сегодня присутствует в нашем регионе», — цитирует министра пресс-служба МИД Белоруссии.

Александр Лукашенко и Пётр Порошенко, по словам министра, напрямую не обсуждали произошедший 25 ноября инцидент. Министр сообщил: «Мы отслеживали заявления, которые были сделаны и одной, и другой стороной. Но прямых контактов не было».

«Мы пока имеем лишь ту информацию, которую получили из средств массовой информации о введении военного положения», — сказал глава МИД Белоруссии. Тем не менее, отметил он, белорусскому посольству на Украине «даны соответствующие указания относительно уточнения всех тех последствий, которые связаны с введением военного положения в Украине».

«Что касается наших торгово-экономических, гуманитарных контактов и связей, мы надеемся на то, что никаких негативных последствий в этом плане данное решение не принесет», — добавил Макей.

Напомним, в ходе государственного переворота на Украине Александр Лукашенко сразу признал мятежников реальной властью и помог им не только с легитимацией, но и с поставками товаров и услуг военного и двойного назначения. Лукашенко заявил о неприемлемости плана федерализации Украины и других одобренных в Москве инициатив по урегулированию украинского кризиса.

Также напомним, что Лукашенко неоднократно выступал с инициативами послать в зону конфликта в Донбассе белорусских военнослужащих, однако не был поддержан ни ДНР и ЛНР, ни Россией, ни Украиной, ни Евросоюзом. У Белоруссии нет военно-морского флота и нет выхода к морю.