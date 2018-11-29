Государственный телеканал Польши сравнил Россию с нацистами

Варшава, , 16:28 — REGNUM В программе Minęła 20 на государственном польском телеканале TVP Info во время эфира появился задник, сравнивающая Россию с криминальной нацистской организацией СС, сообщает сегодня, 29 ноября, портал RadioZET.pl. Помимо того, лицо российского президента Владимира Путина было стилизовано под череп из банок с «Циклоном B», использовавшимся Третьим рейхом для убийств узников нацистских лагерей смерти.

Эскалацию российско-украинского конфликта в программе обсуждали политолог Ежи Таргальский и представитель фонда «Безопасное киберпространство» Камиль Басай. Портал RadioZET. pl обратился за комментариями к экспертам Янушу Сиборе (специалист по дипломатическому протоколу) и Бартошу Рыдлиньскому из Университета кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве. «Недопустимо так пересекать границы», — отметил доктор Сибора. Он добавил, что если бы нечто подобное появилось в отношении главы польского государства, посол Польши немедленно бы отреагировал.

«Нас с Россией связывают нормальные дипломатические отношения, — отметил Сибора. — То, что было сделано, неприятно и ненужно — это портит отношения, которые всё еще очень холодны, де-факто ограничены прагматическими вопросами, например, регулировкой текущих проблем трансграничного трафика. Заниматься дипломатией невозможно без проявления уважения к человеку и учреждению, которое он представляет. Можно ждать сильной реакции посольства России в Польше».

Эксперт также подчеркнул, что журналистское сообщество должно реагировать на ситуацию, когда такая спорная графика появляется на телевидении.

«Это очевидная попытка демонизировать врага, привлечь внимание общественности к тому, что режим Путина является смертельной угрозой миру», — заявил доктор Рыдлиньский. По его словам, нельзя сравнивать нынешнюю политику Российской Федерации с преступлениями, совершенными Третьим рейхом, поскольку любой незаинтересованный политик «видит фундаментальные различия между Гитлером и Путиным».

Увидеть эти кадры можно на портале TVP Info, где выкладываются программы Minęła 20. Вот тот самый эфир (смотреть с 00:30:00), о котором рассказывает портал RadioZET.pl.