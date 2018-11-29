Матвиенко надеется, что народ не позволит Украине выйти из СНГ

Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM В Межпарламентской ассамблее СНГ надеются, что народ Украины не позволит этому государству покинуть СНГ. Об этом заявила 28 ноября спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заметим, делегация Украины уже несколько лет игнорирует пленарные заседания МПА СНГ в Таврическом дворце в Петербурге, хотя флаг этой страны все еще стоит в общем ряду на всех официальных мероприятиях.

В апреле текущего года власти Украины заявили о намерении покинуть Содружество независимых государств.

«Заявления заявлениями, но официально Украина не подавала заявление о выходе из МПА СНГ. Строго в соответствии с конвенцией мы продолжаем информировать Верховную раду обо всех мероприятиях и приглашаем их», — сообщила Матвиенко.

Она добавила, что тем не менее помещения, которые закреплены за украинской делегацией, пустуют уже несколько лет.

«Но флаг остается. Это не только символ государства, но и народа. Мы очень надеемся, что не успеет нынешняя власть принять непоправимые решения, надеемся, что народ ей этого не позволит», — заключила Матвиенко.

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