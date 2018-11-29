Севастопольцы обвиняют местные власти в рейдерстве, а суды — в продажности

Севастополь, , 16:12 — REGNUM Власти Севастополя массово забирают землю у жителей города на основании нарушений украинских нормативно правовых актов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По словам члена жилищно-строительного кооператива «Слобода» Анны Корниловой, суды, как под копирку, признают недействительными акты на право собственности и свидетельства о праве собственности РФ.

«В 2017 году, спустя семь лет с момента получения гражданами участков от органов государственной власти Украины, местный департамент имущественных и земельных отношений, наняв за госсчёт частную юридическую фирму ООО «Правозащита», решил вступиться за лесхоззаг. При этом в 2016 году правительство руками ДИЗО утвердило схему расположения лесничества, участки которого были фактически наложены на земли частных собственников», — поясняет Анна Корнилова.

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Она подчеркнула, что данный участок лесхоззага был поставлен на кадастровый учёт и на него оформили право собственности без согласования границ с соседними землепользователями, хотя только в одном кооперативе «Слобода» зарегистрировано 322 человека, многие из которых успешно переоформили правоустанавливающие документы уже в Российской Федерации в 2015, 2016 годах.

«На основании распоряжения ДИЗО от 2016 года и решения исполкома горсовета от 1966 года об утверждении отчёта о распределении земель ДИЗО начал массово подавать иски в Балаклавский районный суд с требованием признать оформленные права собственности граждан на землю отсутствующими и изъять из их незаконного владения земельные участки. И суд безоговорочно поддержал эти требования — ни апелляционная, ни кассационная инстанция горсуда не нашла никаких нарушений. А Верховный суд РФ, который должен рассматривать данные дела в качестве кассационной инстанции, просто оставляет их без рассмотрения», — подчеркнула Анна Корнилова.

По её словам, ни один из доводов ответчиков не упоминается в решениях судов.

«Где документы о передаче Лесхозу Украины земель землепользователям Севастополя периода существования СССР? Почему истец — ДИЗО, а не сам Севастопольский лесхоззаг? Почему именно в этих случаях срок исковой давности исчисляется с 2016 года, а не со срока получения земельных участков собственниками? Почему суд не берёт во внимание федеральный закон о лесной амнистии, в соответствии с которым приоритет при определении границ отдаётся именно данным единого реестра прав на землю? Почему ДИЗО представляет лесхоззаг, говорит о землях леса, хотя по документам это земли населенных пунктов? Почему апелляционные и кассационные инстанции не обращают внимания на явные нарушения судов первой и второй инстанции, которые фактически замалчивают правовую позицию и доводы ответчика, не давая никаких оценок, предоставленных им доказательств? Почему суды не учитывают, что прокуратура ранее подавала административный иск о признании указанных выше решений Севгорсовета незаконными и решением Окружного административного суда в удовлетворении иска было отказано?» — спрашивают члены жилищно-строительного кооператива «Слобода».

Отчаявшиеся люди готовят документы в Верховный суд и не исключают, что затем придется обратиться в Европейский суд по правам человека.

«Пусть вся Европа узнает, насколько у нас в Севастополе всё хорошо, справедливо и по закону», — говорят члены ЖСК.

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Правительство Севастополя судится за землю с местными судьями

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы со стороны правительства Севастополя было подано более четырех тысяч исков об изъятии земельных участков, по большинству из которых местные суды вынесли решения в пользу властей. Летом 2018 года депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что в Европейский суд по правам человека из Севастополя поступило более 60 исковых заявлений, связанных с земельными спорами с правительством города.

«Помимо этого, я получила коллективное заявление с 4 тысячами подписей. Помимо этого, собираются инициировать передачу коллективного заявления генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду, чтобы поднять этот вопрос на уровне международных правозащитных организаций», — уточнила Поклонская.

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