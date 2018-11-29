Четверг, 29 Ноября 2018 года
16:34:54 МСК

Георгия Полтавченко исключили из Совета безопасности РФ

Политика

Он до сих пор не занял обещанный президентом пост в ОСК

Георгия Полтавченко исключили из Совета безопасности РФ
Дарья Драй © ИА REGNUM
Георгий Полтавченко

Москва, 29 ноября 2018, 16:09 — REGNUM  Президент России Владимир Путин вывел экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко из состава членов Совета безопасности РФ. Соответствующий указ главы государства от 28 ноября опубликован 29 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, Георгий Полтавченко подал в отставку «по собственному желанию» 3 октября 2018 года во время пребывания президента в Санкт-Петербурге. Путин предложил ему возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации.

Однако до сих пор это назначение официально не состоялось: пост главы совета директоров ОСК по-прежнему занимает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Наблюдатели обратили внимание, что Георгий Полтавченко отсутствовал 28 ноября на совещании по вопросам развития атомного ледокольного флота, которое проводил в Петербурге премьер Дмитрий Медведев. Совещание прошло на Балтийском заводе (входит в состав ОСК).

Читайте ранее в этом сюжете: Полтавченко «де-факто приступил» к работе в ОСК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить