«Майами — не наш регион»: Лебедеву напомнили о работе после фото из США

Москва, , 16:05 — REGNUM Вице-спикер Государственной думы РФ Игорь Лебедев (ЛДПР) выложил 29 ноября на своей странице в Facebook фотографии американского Майами (штат Флорида), отметив, что в этот город «можно только влюбиться».

В комментариях к посту глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов напомнил Лебедеву, что у парламентариев сейчас идет региональная неделя.

«Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем (Жириновским) нужнее», — написал Неверов.

На что получил ответ.

«Майами, как избирательный округ, прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции», — парировал Лебедев.

Напомним, в рамках так называемой региональной недели, которая проходит с 26 ноября по 2 декабря, депутаты Госдумы работают в своих избирательных округах, встречаются с жителями, представителями местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Лебедев принёс извинения матери ребёнка-инвалида, в адрес которого он сделал ряд оскорбительных и человеконенавистнических высказываний.

Скандал разгорелся после того, как статс-секретарь Центробанка Александр Торшин опубликовал в Twitter видеоролик, на котором маленькая девочка без рук ест с помощью ног. В комментариях к этому сообщению Лебедев спросил:

«Зачем таким детям разрешают появляться на свет <…> современная медицина определяет патологию заранее».

После широкой огласки Лебедев под давлением общественности заявил, что не хотел обидеть маму девочки. Он также пообещал установить пандус за свой счет, если правительство откажется это делать.

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