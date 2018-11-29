Пакет постановлений об объявлении амнистии внесен в Госдуму

Москва, , 15:52 — REGNUM Пакет проектов постановлений об амнистии в связи с 25-летием Конституции России внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

«Предложение основывается на исторических традициях Российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти», — отметил Иванов.

Предусматривается применение акта об амнистии к достаточно ограниченному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия. Традиционно под амнистию не подпадают осужденные тяжкие и особо тяжкие преступления.

В последний раз Госдума поддержала законопроект об амнистии в 2015 году перед Днем Победы.

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