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Пакет постановлений об объявлении амнистии внесен в Госдуму

Политика

Под амнистию может попасть широкий круг лиц

Пакет постановлений об объявлении амнистии внесен в Госдуму
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Освобождение

Москва, 29 ноября 2018, 15:52 — REGNUM  Пакет проектов постановлений об амнистии в связи с 25-летием Конституции России внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

«Предложение основывается на исторических традициях Российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти», — отметил Иванов.

Предусматривается применение акта об амнистии к достаточно ограниченному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия. Традиционно под амнистию не подпадают осужденные тяжкие и особо тяжкие преступления.

В последний раз Госдума поддержала законопроект об амнистии в 2015 году перед Днем Победы.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума может объявить амнистию в связи с 25-летием Конституции

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Амнистии и помилования
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