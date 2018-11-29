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На следующей неделе в Швеции стартуют мирные переговоры по Йемену

Политика

Если хуситы туда приедут

На следующей неделе в Швеции стартуют мирные переговоры по Йемену
Джордж Хили. Миротворцы. 1868

Сана, 29 ноября 2018, 15:57 — REGNUM  На следующей неделе в Швеции должны начаться переговоры по мирному урегулированию внутреннего конфликта в Йемене, сообщает 29 ноября Reuters.

Новый раунд переговоров может стать прорывом в затянувшемся кризисе. Тем не менее, это не получилось в Женеве в сентябре 2018 года, так как лидеры хуситов проигнорировали встречу.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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