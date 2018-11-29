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Глава МИД Германии не откликнулся на просьбы Порошенко о помощи

Политика

Поддержки в виде немецких военных кораблей в Азовском море не будет

Глава МИД Германии не откликнулся на просьбы Порошенко о помощи
Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР
Никто не услышит

Берлин, 29 ноября 2018, 15:56 — REGNUM  Германия не отправит свои военные корабли для обеспечения свободы судоходства в Керченском проливе. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг соответствующую просьбу президента Украины Петра Порошенко, передает канал N-TV.

«Я понимаю, какие существуют опасения на Украине, — заявил Маас 29 ноября. — (…) Мы не хотим милитаризации этого конфликта, мы хотим политического процесса».

По данным министерства обороны Германии, в настоящее время в Черном море нет кораблей немецких военно-морских сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild заявил, что Россия планирует аннексировать всю Украину и в очередной раз выразил надежду, что Берлин окажет военную помощь Киеву.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко – немецким СМИ: «Россия хочет аннексировать всю Украину»

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